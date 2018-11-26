2018-11-26T14:03:39+03:00
Происшествия

В Судогодском районе мигранты пытались дать взятку ГАИшникам

Вместо административной их теперь ожидает уголовная ответственность
Артем Бердник
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22 ноября инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД по Судогодскому району остановили «Ладу Аргус». Оказалось, что двое пассажиров незаконно находятся в стране.

В УМВД России по Владимирской области рассказали, что один из нарушителей решил предложить ГАИшникам взятку. Даже предупреждение о том, что это уголовная ответственность, не остановило мужчину – он положил деньги в предоставленный сотруднику ДПС паспорт.

На 31-летнего гражданина соседнего государства завели уголовное дело за мелкое взяточничество.

Сотрудники полиции напоминают, что дача взятки независимо от суммы – это уголовно наказуемое деяние. Пытаясь таким образом избежать административного наказания, можно понести уголовную ответственность.

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