Ученица детской школы искусств Кольчугинского района стала победительницей фестиваля "Содружество"

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-26T13:23:58+03:00

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В начале ноября во Владимире проходил VII Всероссийский детско-юношеский фестиваль национальных культур «Содружество - 2018».

Он был приурочен к 20-летию Ассамблеи народов России и проводился к праздничной дате Дня народного единства. «Содружество» - это отличная возможность для педагогов и руководителей творческих коллективов, детей и молодежи от 12 до 30 лет пообщаться и поделиться опытом с единомышленниками и коллегами из других регионов и стран, а также познакомиться с культурой и традициями разных народов.

Хореографическое отделение Детской школы искусств поселка Бавлены Кольчугинского района с высокими результатами представила солистка образцового хореографического ансамбля «Карусель» Олеся Григорьева в двух сольных номинациях: «Русский танец» и «Танец народов Мира».

За татарский танец «Попрыгунья» она была удостоена диплома лауреата I степени, за русский танец «Огневушка» награждена дипломом лауреата II степени.