2018-11-26T13:23:58+03:00
Общество

Ученица детской школы искусств Кольчугинского района стала победительницей фестиваля "Содружество"

Она покорила жюри своими танцевальными номерами
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В начале ноября во Владимире проходил VII Всероссийский детско-юношеский фестиваль национальных культур «Содружество - 2018».

Он был приурочен к 20-летию Ассамблеи народов России и проводился к праздничной дате Дня народного единства. «Содружество» - это отличная возможность для педагогов и руководителей творческих коллективов, детей и молодежи от 12 до 30 лет пообщаться и поделиться опытом с единомышленниками и коллегами из других регионов и стран, а также познакомиться с культурой и традициями разных народов.

Хореографическое отделение Детской школы искусств поселка Бавлены Кольчугинского района с высокими результатами представила солистка образцового хореографического ансамбля «Карусель» Олеся Григорьева в двух сольных номинациях: «Русский танец» и «Танец народов Мира».

За татарский танец «Попрыгунья» она была удостоена диплома лауреата I степени, за русский танец «Огневушка» награждена дипломом лауреата II степени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игорь Маковский: «Владимирская область может стать одной из пилотных, где будет реализован инновационный проект по развитию энергокомплекса с применением цифровых технологий»
Новым сити-менеджером Лакинска стал бывший депутат владимирского ЗС
Владимирцы завоевали семь медалей на первенстве России по тяжелой атлетике
В Петушках загорелся тепловой коллектор, найден труп мужчины
В Судогодском районе мигранты пытались дать взятку ГАИшникам
Владимирцев приглашают поучаствовать во всемирной благотворительной акции
Во Владимирской области устанавливают скамейки и светильники, сделанные вязниковскими заключенными
Игорь Маковский вручил ключи от 14 единиц техники владимирским энергетикам
Во Владимире охранники магазина избили мужчину, который украл мандарины
В Александровском районе столкнулись две иномарки, пострадали четверо
Игорь Маковский: «Важен конечный результат нашей работы и главное, чтобы он был эффективным»
Владимирцы держат в банках 187 миллиардов рублей
В Кольчугине девушка прописала у себя четырех иностранцев
В финал конкурса "Поющая губерния" вышли 22 музыканта из Владимирской области
В Суздале открылась выставка, посвященная иконам с изображением Голгофского креста