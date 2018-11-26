Владимирцев приглашают поучаствовать во всемирной благотворительной акции
#ЩедрыйВторник – всемирный день благотворительности, основная цель которого – дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела.
В этот день участники собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтёрские акции, флешмобы в сети Интернет.
Принять участие в проекте могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств.
В 2016-17 годах к проекту #ЩедрыйВторник присоединились более 1800 организаций из всех регионов страны, которые провели более 3000 благотворительных акций.
Познакомиться с примерами лучших мероприятий прошлых лет можно на сайте Минэкономразвития России.
Официальный сайт акции –здесь.