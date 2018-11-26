2018-11-26T12:54:40+03:00
Общество

Владимирцев приглашают поучаствовать во всемирной благотворительной акции

27 ноября пройдет #ЩедрыйВторник
Алексей СУХОВ
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#ЩедрыйВторник – всемирный день благотворительности, основная цель которого – дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела.

В этот день участники собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтёрские акции, флешмобы в сети Интернет.

Принять участие в проекте могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств.

В 2016-17 годах к проекту #ЩедрыйВторник присоединились более 1800 организаций из всех регионов страны, которые провели более 3000 благотворительных акций.

Познакомиться с примерами лучших мероприятий прошлых лет можно на сайте Минэкономразвития России.

Официальный сайт акции –здесь.

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