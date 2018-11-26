2018-11-26T12:42:30+03:00
Общество

Во Владимирской области устанавливают скамейки и светильники, сделанные вязниковскими заключенными

ИК-4 УФСИН по Владимирской области сотрудничает с организациями, занимающимися благоустройством территорий
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено пресс-службой УФСИН по Владимирской областифото предоставлено пресс-службой УФСИН по Владимирской области
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По заказу мэрии Владимира исправительная колония №4 поставила более 100 уличных скамеек для благоустройства парковых зон, а также 100 урн для придорожных территорий.

В этом году скамейки и урны производства вязниковской колонии были установлены в прогулочной зоне возле Соловьиного пруда во Владимире. На улицах областного центра можно увидеть и остановочные павильоны, изготовленные осужденными.

Полторы сотни контейнеров для бытовых отходов были поставлены по заказу предприятия Кольчугинского района, а 153 светильника из ИК-4 освещают улицы городского поселения Лесной Московской области.

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