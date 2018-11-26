Во Владимире охранники магазина избили мужчину, который украл мандарины

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-26T11:47:23+03:00

В полиции сообщили, что сейчас проводится проверка

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В микрорайоне Юрьевец охранники одного магазина на улице избили мужчину, который якобы украл мандарины. Видео выложили в паблик "Подслушано во Владимире".

- Доблестная ГБР(прим. группа быстрого реагирования), вывела из магазина человека, якобы укравшего мандарины, через запасной выход и начала бить беззащитного ногами, - написала автор видео.

В полиции знают об этом случае. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, сейчас проводится проверка, подробности случившегося уточняются. Как только они будут известны, мы вновь вернемся к теме.