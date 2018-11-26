Во Владимире охранники магазина избили мужчину, который украл мандарины
В микрорайоне Юрьевец охранники одного магазина на улице избили мужчину, который якобы украл мандарины. Видео выложили в паблик "Подслушано во Владимире".
- Доблестная ГБР(прим. группа быстрого реагирования), вывела из магазина человека, якобы укравшего мандарины, через запасной выход и начала бить беззащитного ногами, - написала автор видео.
В полиции знают об этом случае. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, сейчас проводится проверка, подробности случившегося уточняются. Как только они будут известны, мы вновь вернемся к теме.
Во Владимире охранники избили мужчину.Видео: паблик https://vk.com/overhear33