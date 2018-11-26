2018-11-26T11:47:23+03:00
Происшествия

Во Владимире охранники магазина избили мужчину, который украл мандарины

В полиции сообщили, что сейчас проводится проверка
Валерия Рудометова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В микрорайоне Юрьевец охранники одного магазина на улице избили мужчину, который якобы украл мандарины. Видео выложили в паблик "Подслушано во Владимире".

- Доблестная ГБР(прим. группа быстрого реагирования), вывела из магазина человека, якобы укравшего мандарины, через запасной выход и начала бить беззащитного ногами, - написала автор видео.

В полиции знают об этом случае. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, сейчас проводится проверка, подробности случившегося уточняются. Как только они будут известны, мы вновь вернемся к теме.

Во Владимире охранники избили мужчину.Видео: паблик https://vk.com/overhear33

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игорь Маковский: «Владимирская область может стать одной из пилотных, где будет реализован инновационный проект по развитию энергокомплекса с применением цифровых технологий»
Новым сити-менеджером Лакинска стал бывший депутат владимирского ЗС
Владимирцы завоевали семь медалей на первенстве России по тяжелой атлетике
В Петушках загорелся тепловой коллектор, найден труп мужчины
В Судогодском районе мигранты пытались дать взятку ГАИшникам
Ученица детской школы искусств Кольчугинского района стала победительницей фестиваля "Содружество"
Владимирцев приглашают поучаствовать во всемирной благотворительной акции
Во Владимирской области устанавливают скамейки и светильники, сделанные вязниковскими заключенными
Игорь Маковский вручил ключи от 14 единиц техники владимирским энергетикам
В Александровском районе столкнулись две иномарки, пострадали четверо
Игорь Маковский: «Важен конечный результат нашей работы и главное, чтобы он был эффективным»
Владимирцы держат в банках 187 миллиардов рублей
В Кольчугине девушка прописала у себя четырех иностранцев
В финал конкурса "Поющая губерния" вышли 22 музыканта из Владимирской области
В Суздале открылась выставка, посвященная иконам с изображением Голгофского креста