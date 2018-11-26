В Александровском районе столкнулись две иномарки, пострадали четверо

СЕГОДНЯ 11:13 2018-11-26T11:13:50+03:00

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25 ноября в 17.40 на 90 километре дороги "Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики" произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба областной полиции.

Столкнулись автомобили "Хендай" и "Санг-Енг". По предварительной информации, в "Хендае" ехала молодая компания из Александровского района. За рулем сидел 24-летний парень, который в какой-то момент начал обгонять едущую впереди машину и выехал на встречку. В этот момент машина и столкнулась с другой иномаркой, которой управлял 60-летний житель Московской области. От удара обе машины улетели в кювет и перевернулись.

В результате ДТП в больнице оказались водитель и трое пассажиров "Хендая". Пассажирам 23 года, 19 и 17 лет. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Но по всей видимости ДТП помимо нарушений ПДД спровоцировали плохие погодные условия, так как в ГИБДД рекомендуют водителям быть на дорогах внимательней.