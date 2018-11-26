2018-11-26T10:46:10+03:00
Общество

Владимирцы держат в банках 187 миллиардов рублей

За год суммы вкладов выросли почти на 9 процентов
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пока одни жители Владимирской области берут кредиты, другие копят деньги. Причем у этих последних денег почти в два раза больше, чем кредитов у первых. По данным владимирского отделения Банка России, вклады населения Владимирской области на данный момент составляют около 187 миллиардов рублей. А объем задолженностей по кредитам - около 101 миллиарда рублей.

В основном народ вкладывается в рублевые депозиты - это 90,3% всех вкладов. Хотя средняя ставка по рублевым вкладам едва-едва покрывает уровнень инфляции - сейчас она составляет 5,3% годовых. Можно, конечно, найти ставки и побольше, 7-8%, но по таким вкладам будут довольно серьезные органичения - долгий срок без снятия, большой первоначальный взнос.

- Вклады сейчас – это скорее средство сбережения, а не инвестиция. Для граждан депозиты по-прежнему остаются одним из наименее рисковых инструментов. Ставки по вкладам выше инфляции, что позволяет сохранить свой капитал и подкопить необходимую сумму, - отметила управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игорь Маковский: «Владимирская область может стать одной из пилотных, где будет реализован инновационный проект по развитию энергокомплекса с применением цифровых технологий»
Новым сити-менеджером Лакинска стал бывший депутат владимирского ЗС
Владимирцы завоевали семь медалей на первенстве России по тяжелой атлетике
В Петушках загорелся тепловой коллектор, найден труп мужчины
В Судогодском районе мигранты пытались дать взятку ГАИшникам
Ученица детской школы искусств Кольчугинского района стала победительницей фестиваля "Содружество"
Владимирцев приглашают поучаствовать во всемирной благотворительной акции
Во Владимирской области устанавливают скамейки и светильники, сделанные вязниковскими заключенными
Игорь Маковский вручил ключи от 14 единиц техники владимирским энергетикам
Во Владимире охранники магазина избили мужчину, который украл мандарины
В Александровском районе столкнулись две иномарки, пострадали четверо
Игорь Маковский: «Важен конечный результат нашей работы и главное, чтобы он был эффективным»
В Кольчугине девушка прописала у себя четырех иностранцев
В финал конкурса "Поющая губерния" вышли 22 музыканта из Владимирской области
В Суздале открылась выставка, посвященная иконам с изображением Голгофского креста