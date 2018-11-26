Владимирцы держат в банках 187 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-26T10:46:10+03:00

За год суммы вкладов выросли почти на 9 процентов

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Пока одни жители Владимирской области берут кредиты, другие копят деньги. Причем у этих последних денег почти в два раза больше, чем кредитов у первых. По данным владимирского отделения Банка России, вклады населения Владимирской области на данный момент составляют около 187 миллиардов рублей. А объем задолженностей по кредитам - около 101 миллиарда рублей.

В основном народ вкладывается в рублевые депозиты - это 90,3% всех вкладов. Хотя средняя ставка по рублевым вкладам едва-едва покрывает уровнень инфляции - сейчас она составляет 5,3% годовых. Можно, конечно, найти ставки и побольше, 7-8%, но по таким вкладам будут довольно серьезные органичения - долгий срок без снятия, большой первоначальный взнос.

- Вклады сейчас – это скорее средство сбережения, а не инвестиция. Для граждан депозиты по-прежнему остаются одним из наименее рисковых инструментов. Ставки по вкладам выше инфляции, что позволяет сохранить свой капитал и подкопить необходимую сумму, - отметила управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.