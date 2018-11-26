2018-11-26T10:47:07+03:00
Общество

Игорь Маковский: «Важен конечный результат нашей работы и главное, чтобы он был эффективным»

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Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом филиал «Владимирэнерго». Глава компании посетил Центр управления сетями Владимирэнерго, который является одним из самых современных в системе МРСК Центра и Приволжья, и провел рабочее совещание с коллективом.

Игорь Маковский ознакомился с работой диспетчерского пункта и его программным обеспечением, дал конкретные рекомендации для повышения уровня наблюдаемости в сети 6-10 кВ. С оперативным персоналом были обсуждены вопросы внедрения цифровых технологий на действующие объекты.

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В ходе совещания с работниками филиала Игорь Маковский отметил, что Владимирэнерго обладает достаточно высоким потенциалом, необходимым для успешного решения приоритетных задач: приведение всех сетей в нормативное состояние; реализация новых компетенций и технологий через применение систем энергомониторинга и «умного учета», что должно привести к снижению уровня аварийности; снижение потерь в сетях филиала и своевременного выполнения инвестиционной программы.

Он подчеркнул, что на территории филиала будет определен микро-пилот для реализации проектов цифровизации. Это особое направление в работе энергетиков, результатом которого в течение ближайших трех лет должна стать автоматизация всех производственных и бизнес-процессов и приведение их к современным стандартам.

Работа должна вестись по инновационному принципу с использованием современных технологий и учетом опыта других энергосистем. «Перед энергетиками поставлены особые требования и задачи, а именно – повышение уровня жизни граждан через качественное изменение работы электроэнергетиков», - отметил Игорь Маковский.

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