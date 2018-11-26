В Кольчугине девушка прописала у себя четырех иностранцев
Материалы дела направлены в суд
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы города Кольчугина.
Как сообщает пресс-служба УМВД, с апреля по май 2018 года местная жительница направила в территориальный отдел по вопросам миграции четыре уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья и указала место их проживания у себя в квартире. Конечно, в свою квартиру она их не заселила.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.