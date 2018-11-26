В финал конкурса "Поющая губерния" вышли 22 музыканта из Владимирской области

СЕГОДНЯ 09:41 2018-11-26T09:41:04+03:00

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24 ноября в Областном дворце культуры прошел отборочный тур областного конкурса "Поющая губерния". 43 музыканта со всей области боролись за попадание в финал существующего уже три года конкурса.

Главная цель конкурса – отобрать лучших вокалистов региона. Большинство участников не профессиональные музыканты. Главное условие – исполнение только русских песен, сообщает "Губерния 33". При этом музыканты могут выбирать песни сами.

По итогам отборочного тура в финал конкурса вышли 22 музыканта, их которых восемь представляют город Владимир. Победители конкурса станут на постоянной основе сотрудничать с Областным дворцом культуры и искусства. Теперь, музыкантам предстоит подготовка к заключительному концерту, который пройдет 8 декабря в ОДК.