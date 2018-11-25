2018-11-25T12:02:13+03:00
Общество

В Вязниковском районе в детском саду хранились перемороженные тушки цыплят

Из-за неправильного хранения дети подвергались риску
Алексей СУХОВ
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Эта история стала известна во время плановой проверки детского сада специалистами регионального управления Россельхознадзора, которую они осуществляли в ноябре.

В ходе проверки в столовой детского сада нашли тушки цыплят-бройлеров, которые хранились при температуре значительно превышающей допустимые значения. Холодильные камеры морозили чересчур сильно. А это могло привести к потере качества продукта, которым потом должны были кормить детей. Помимо этого специалисты Россельхознадзора наткнулись на не соблюдение ветеринарно-санитарных требований к производственным помещениям и оборудованию.

Всю партию змороженных цыплят изъяли, а руководство садика потребовали устранить все остальные нарушения, иначе садик оштрафуют.

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