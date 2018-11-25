2018-11-25T10:41:27+03:00
Общество

Департамент здравоохранения объяснил, почему владимирцы не получают вовремя жизненно необходимые лекарства

Причин много, но главная - не хватает денег
Алексей СУХОВ
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В последнее время во Владимирской области регулярно возникают проблему с получением жизненно важных лекарств. Не так давно мы писали про девочку из Коврова с полной несвертываемостью крови, маме которой ради получения положенных по закону лекарств пришлось звонить в министерство здравоохранения.

И вот департамент отчитался о том, почему у льготников регулярно возникают проблемы с получением медикаментов. По словам чиновников, главной причиной стоит назвать дефицит финансирования. В регионе на федеральных и региональных льготников до конца 2018 года нужно 260 млн рублей. При этом норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего льготные лекарства, составляет 826,3 рубля. Он зачастую не покрывает стоимость лечения. Решить эту проблему можно только на федеральном уровне.

Проблемы при лекарственном обеспечении обусловлены и другими причинами. Среди них – длительные сроки прохождения процедур закупки лекарственных препаратов. Из-за особенностей процедуры торгов лекарства идут до больного на два-три месяца дольше.

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