Во Владимире лихач на иномарке врезался в столб
ДТП произошло на Суздальском проспекте
предоставлено региональным управлением МЧС
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Около шести утра 25 ноября во Владимире произошло ДТП с пострадавшими.
На Суздальском проспекте, у дома 11а лихач на иномарке врезался в столб. На место выезжали подразделения МЧС, патруль ГИБДД, ПСО и бригада скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля.
Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек, 6 единиц техники.