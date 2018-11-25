Во Владимире лихач на иномарке врезался в столб

СЕГОДНЯ 08:24 2018-11-25T08:24:53+03:00

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Около шести утра 25 ноября во Владимире произошло ДТП с пострадавшими.

На Суздальском проспекте, у дома 11а лихач на иномарке врезался в столб. На место выезжали подразделения МЧС, патруль ГИБДД, ПСО и бригада скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля.

Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек, 6 единиц техники.