Неизвестная женщина подкинула младенца на крыльцо Ковровского роддома
Ночью 24 ноября неизвестная женщина подкинула младенца на крыльцо здания ковровского роддома на улице Абельмана. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские.
Выяснилось, что примерный возраст ребенка - 7-10 дней. По словам медиков, малыш полностью здоров.
Предполагаемая мать ребенка попала в объектив видеокамер. На видео видно, как около 5 утра женщина с ребенком на руках приближается к зданию роддома. На короткий промежуток времени она пропала из кадра, но спустя минуту, спешным шагом женщина пошла в обратном направлении - уже без ребенка.
Как сообщают в УМВД России по Владимирской области, сейчас полицейские делают все, чтобы установить личность женщины. Все, кто обладает какой-либо информацией о личности или местонахождении предполагаемой матери найденного младенца, позвоните в полицию города Коврова по телефонам:
02, 112 или 8(4923) 22-13-51.