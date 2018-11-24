Неизвестная женщина подкинула младенца на крыльцо Ковровского роддома

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-24T16:17:57+03:00

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Ночью 24 ноября неизвестная женщина подкинула младенца на крыльцо здания ковровского роддома на улице Абельмана. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские.

Выяснилось, что примерный возраст ребенка - 7-10 дней. По словам медиков, малыш полностью здоров.

Предполагаемая мать ребенка попала в объектив видеокамер. На видео видно, как около 5 утра женщина с ребенком на руках приближается к зданию роддома. На короткий промежуток времени она пропала из кадра, но спустя минуту, спешным шагом женщина пошла в обратном направлении - уже без ребенка.

Как сообщают в УМВД России по Владимирской области, сейчас полицейские делают все, чтобы установить личность женщины. Все, кто обладает какой-либо информацией о личности или местонахождении предполагаемой матери найденного младенца, позвоните в полицию города Коврова по телефонам:

02, 112 или 8(4923) 22-13-51.