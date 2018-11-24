В Коврове сгорело большое заброшенное здание

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-24T12:39:08+03:00

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Как сообщает МЧС России по Владимирской области, 23 ноября в 18.40 к ним поступило сообщение о пожаре в Коврове на ул. Муромской, д. 11. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона.

Приехав на место, выяснилось, что горит большое заброшенное здание. Пожар, общая площадь которого составила 480 кв.м, тушили усилиями 25 человек и 7 единиц техники. К счастью, пострадавших нет.