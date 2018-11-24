2018-11-24T12:39:08+03:00
Происшествия

В Коврове сгорело большое заброшенное здание

25 человек тушили пожар
Артем Бердник
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Как сообщает МЧС России по Владимирской области, 23 ноября в 18.40 к ним поступило сообщение о пожаре в Коврове на ул. Муромской, д. 11. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона.

Приехав на место, выяснилось, что горит большое заброшенное здание. Пожар, общая площадь которого составила 480 кв.м, тушили усилиями 25 человек и 7 единиц техники. К счастью, пострадавших нет.

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