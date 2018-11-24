Большинство владимирцев поддержали проект реконструкции парка “Добросельский”
В открытом голосовании, проходившем на официальном сайте мэрии vladimir-city.ru, приняли участие более 6 500 владимирцев. 63% горожан (4095) полностью поддержали предлагаемый проект, 37% (2405) высказались против, и лишь 20 человек ответили, что им «все равно».
Теперь специалистам компании «Абсолют-плюс» предстоит доработать проект с учетом замечаний экспертов и предложений жителей. Затем городские управления ЖКХ и управление архитектуры и строительства планируют организовать общественное обсуждение финального варианта.
Глава администрации города Владимира Андрей Шохин поблагодарил всех участников интернет-голосования по проекту реконструкции парка культуры и отдыха «Добросельский».