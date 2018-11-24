2018-11-24T12:06:03+03:00
Общество

Большинство владимирцев поддержали проект реконструкции парка “Добросельский”

Пожелания горожан будут учтены при доработке проекта
Артем Бердник
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..Фото: Администрация города Владимира
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В открытом голосовании, проходившем на официальном сайте мэрии vladimir-city.ru, приняли участие более 6 500 владимирцев. 63% горожан (4095) полностью поддержали предлагаемый проект, 37% (2405) высказались против, и лишь 20 человек ответили, что им «все равно».

Теперь специалистам компании «Абсолют-плюс» предстоит доработать проект с учетом замечаний экспертов и предложений жителей. Затем городские управления ЖКХ и управление архитектуры и строительства планируют организовать общественное обсуждение финального варианта.

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин поблагодарил всех участников интернет-голосования по проекту реконструкции парка культуры и отдыха «Добросельский».

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