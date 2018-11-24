Владимир Сипягин окажет поддержку “детям войны” во Владимирской области

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-24T10:08:56+03:00

Впервые об этом губернатор заговорил в свой первый рабочий день

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В день, когда Владимир Сипягин вступил в должность Губернатора Владимирской области, он подчеркнул, что поколение, заново построившее страну после Великой Отечественной войны, заслуживает особого внимания и заботы.

Уже 23 ноября Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин встретился с председателем Владимирского регионального отделения общественной организации «Дети войны» Людмилой Бундиной. Глава региона предложил Людмиле Александровне совместно разрабатывать предложения по поддержке «детям войны» во Владимирской области.

По итогам этой встречи глава региона подпишет распоряжение о создании рабочей группы по обсуждению возможных мер поддержки «детям войны».