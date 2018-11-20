Во Владимире пройдет творческий вечер Дины Рубиной

СЕГОДНЯ 18:32 2018-11-20T18:34:03+03:00

У владимирских зрителей будет уникальная возможность услышать со сцены чтение собственных произведений писательницы

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Дина Рубина – имя культовое, писатель космического масштаба, автор более 40 книг, переведенных на 18 языков, лауреат многих литературных премий.

Несмотря на то, что писательница живет в Израиле, ее проза пользуется у нас огромной популярностью. Каждая книга Дины Рубиной – яркое и долгожданное событие.Таким событием обещает стать новая повесть «Рябиновый клин».

Часть повествования книги происходит во Владимирской области, именно наш журналист Николай Алексеев сумел убедить Рубину, что Вязники - это самое сердце России. Название повести дала когда-то существовавшая под Вязниками рябиновая роща в форме клина, где и происходит встреча главного героя романа с его будущей возлюбленной…

У владимирских зрителей будет уникальная возможность услышать со сцены чтение собственных произведений Дины Ильиничны и пообщаться с ней лично, задать вопросы, приобрести ее книги, а также взять автограф на память об этой встрече.

Вечер пройдет 27 ноября в 18.30. Цена билета - 800-1500 рублей.