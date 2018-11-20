Владимирцев приглашают на презентацию книги "Прошлогодний Дед Мороз"

СЕГОДНЯ 18:22 2018-11-20T18:22:45+03:00

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Это уже третья встреча писательницы Ольги Гуниной с читателями в стенах библиотеки. В 2016 году презентовала свою книгу по психологии "Перепутья души ".

Ольга Гунина — окончила Харьковский политехнический институт, затем в Магаданском университете получила диплом психолога, с тех пор работает в этой сфере. Является волонтером-координатором фестивально-гастрольных программ Владимирского академического театра драмы, ведет авторские телепрограммы. Окончила литературные курсы Андрея Воронцова и приняла участие в международном конкурсе для начинающих авторов. Ее произведения опубликованы на сайте Проза.ру.

В книгу "Прошлогодний Дед Мороз" вошли несколько десятков коротких произведений. Они разные по своему настроению, форме, времени изложения. Но все они соединены одной темой — любви. Автор выписывала своих персонажей так, чтобы каждый читающий в них мог увидеть себя. При этом герои — все выдуманные.

Книга получила признание владимирских писателей. Презентация начнется в 14 часов. Вход - свободный.