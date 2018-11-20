Юные шахматисты Владимирской области достойно выступили на первенстве ЦФО в Суздале
В турнире участвовало более 500 юных шахматистов из 17 регионов
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С 7 по 18 ноября в Суздале состоялось детско-юношеское первенство Центрального федерального округа России по шахматам. В турнире участвовало более 500 юных шахматистов из 17 регионов.
Более 50 ребят представляли Владимирскую область. Поддержать своих юных земляков на соревнования приезжал Губернатор Владимир Сипягин.
В рамках первенства прошли соревнования по быстрым и классическим шахматам, а также блиц-турнир. Самыми массовыми стали соревнования по классическим шахматам.
Среди девочек 2007-2008 годов рождения лучшей стала шахматистка из Владимирской области Варвара Пономарёва, которая набрала семь из девяти очков.