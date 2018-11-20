2018-11-20T18:15:44+03:00
Спорт

Юные шахматисты Владимирской области достойно выступили на первенстве ЦФО в Суздале

В турнире участвовало более 500 юных шахматистов из 17 регионов
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 7 по 18 ноября в Суздале состоялось детско-юношеское первенство Центрального федерального округа России по шахматам. В турнире участвовало более 500 юных шахматистов из 17 регионов.

Более 50 ребят представляли Владимирскую область. Поддержать своих юных земляков на соревнования приезжал Губернатор Владимир Сипягин.

В рамках первенства прошли соревнования по быстрым и классическим шахматам, а также блиц-турнир. Самыми массовыми стали соревнования по классическим шахматам.

Среди девочек 2007-2008 годов рождения лучшей стала шахматистка из Владимирской области Варвара Пономарёва, которая набрала семь из девяти очков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24