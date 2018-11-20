2018-11-20T17:59:17+03:00
Происшествия

Шестерых владимирцев задержали с амфетамином и гашишем

В гараже нашли 50 доз "синтетики" и материалы для расфасовки
Валерия Рудометова
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Задержаны шестеро жителей Владимира, которых подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УМВД, у каждого из задержанных изъяты наркотические и психотропные вещества. В общей сложности было изъято более одиннадцати граммов амфетамина и четырех граммов гашиша.

В ходе обыска в арендуемом гараже оперативники нашли 50 разовых доз синтетического наркотика, электронные весы и материалы для расфасовки. Владимирцы получали оптовые партии наркотиков и фасовали их на мелкие дозы для «тайников-закладок» на территории области.

В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные за покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору.

Четырех заключили под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.

Полицейские проверяют причастность мужчин к аналогичным преступлениям.

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