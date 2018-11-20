Шестерых владимирцев задержали с амфетамином и гашишем
Задержаны шестеро жителей Владимира, которых подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков.
Как сообщает пресс-служба УМВД, у каждого из задержанных изъяты наркотические и психотропные вещества. В общей сложности было изъято более одиннадцати граммов амфетамина и четырех граммов гашиша.
В ходе обыска в арендуемом гараже оперативники нашли 50 разовых доз синтетического наркотика, электронные весы и материалы для расфасовки. Владимирцы получали оптовые партии наркотиков и фасовали их на мелкие дозы для «тайников-закладок» на территории области.
В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные за покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору.
Четырех заключили под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.
Полицейские проверяют причастность мужчин к аналогичным преступлениям.