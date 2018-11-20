Владимирцы могут пожаловаться на уборку снега по "горячей линии"

СЕГОДНЯ 17:35 2018-11-20T17:35:38+03:00

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С 20 ноября начинает работу «горячая линия» по вопросам качества уборки города в зимний период.

За чистоту на центральных улицах и площадях, скверах и парках отвечает МУП «Центр управления городскими дорогами».А за уборку дворов многоквартирных домов - ваши управляющие компании и ТСЖ.

Телефон «горячей линии» - 53-26-30. Звонки принимаются по будням с 8.30 до 17.00.

Кроме того, жители могут обратиться с замечаниями и предложениями по качеству зимней уборки по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы - 05.