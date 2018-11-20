В парке «Мещера» поймали браконьера с незарегистрированным ружьем

СЕГОДНЯ 16:55 2018-11-20T16:56:45+03:00

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Сотрудники парка, обнаружив 17 ноября подозрительные следы, пошли по ним и увидели мужчину, который попытался скрыться. И это понятно, ведь на территории заповедной зоны посторонним находится строжайше запрещено.

- Задержанным оказался уроженец поселка Уршельский 1984 года рождения. При нём было ружьё с патронами, документов на которое не оказалось. Своё нахождение на территории парка нарушитель объяснил желанием сбора клюквы. Теперь за незаконное нахождение на территории парка ему грозит штраф 4 000 рублей и общение с сотрудниками полиции по поводу наличия у него незарегистрированного огнестрельного оружия, - пояснила Татьяна Маркова, пресс-секретарь ФГБУ «Национальный парк «Мещера».

Любительская охота на территории национального парка «Мещера» возможна лишь при наличии специального разрешения, в котором указаны место и время охоты, а также наименование дичи. Документ при наличии паспорта, охотничьего билета и документов на оружие, можно получить в одном из административных зданий национального парка: визит-центре в городе Гусь-Хрустальный, в поселках Уршельский и Мезиновский.