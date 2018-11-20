Пассажирки поезда вызвали владимирскую полицию, не поделив очередь в туалет

СЕГОДНЯ 16:04 2018-11-20T16:05:59+03:00

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Владимирской транспортной полиции пришлось разруливать разборки вокруг... поездного сортира. Две пассажирки плацкарного вагона поезда «Москва-Новый Уренгой», 20 и 34 лет от роду, подъезжая к Владимиру, не поделили очередь в туалет. Скандал разразился такой, что начальник поезда обратился в дежурную часть линейного отдела на транспорте владимирского УМВД. Полицейские, прибыв по вызову, были сильно удивлены - как говорится, даже видавшие виды коллеги скандал вокруг очереди в туалет еще не разруливали.

Так как до драки не дошло, полицейские не стали задерживать и ссаживать с поезда ни одну из скандалящих женщин. Более того, как-то сумели установить очередь посещения нужника, так что конфликт был исчерпан и поезд мирно поехал дальше.