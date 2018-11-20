2018-11-20T15:50:58+03:00
Происшествия

Ковровчанка украла из магазина три телефона и успела их продать

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде
Валерия Рудометова
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Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, в начале ноября ковровчанка зашла в офис сотовой связи, дождалась, когда продавец будет обслуживать других покупателей, и украла три телефона на сумму более 10 тысяч рублей.

Полицейские задержали женщину на территории города, а та сказала, что телефоны успела продать. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Женщина находится под подпиской о невыезде.

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