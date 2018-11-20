Социальные проездные во Владимире будут продавать с 20 числа месяца

СЕГОДНЯ 15:46 2018-11-20T15:48:25+03:00

Может, теперь очереди за ними станут меньше

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С ноября во Владимире вводятся новые сроки продажи социальных проездных. Теперь они будут продаваться с 20 числа каждого месяца и по 5 число следующего, того, на который продается проездной. Раньше продажа социальных проездных начиналась только с 25 числа, и в пунктах продажи выстраивались очереди из людей, которые боялись не успеть купить билет до 1 числа следующего месяца.

Для покупки льготного проездного жителям Владимира надо предъявить:

- документ, удостоверяющий право на льготный проезд, или его нотариально заверенную копию (пенсионное удостоверение, справку из школы или вуза);

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий наличие постоянной регистрации на территории Владимирской области (в случае отсутствия соответствующей информации в документе, удостоверяющем личность), или его нотариально заверенную копию;

- страховой номер индивидуального лицевого счета (страховое свидетельство государственного пенсионного страхования) или его нотариально заверенную копию.

Стоимость льготных проездных в декабре не изменится.