Во Владимирской области за вывоз твердых бытовых отходов будут платить не за "квадраты", а за человека

СЕГОДНЯ 14:35 2018-11-20T14:59:28+03:00

Сама плата за мусор переместится из жилищных услуг в коммунальные и будет прописана отдельным пунктом

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В мэрии города обсудили грядущую "мусорную реформу". Напомним, с 1 января 2019 года в России и во Владимирской области в частности внедрят новую схему работы с отходами. Мусор будут не складировать на полигонах, как раньше, а отправлять на сортировку и на вторичную переработку.

За сбор, транспортировку, сортировку и утилизацию отходов будут отвечать организации, имеющий статус «регионального оператора». Сама услуга по вывозу мусора перейдет из категории жилищной в коммунальную. Сумму за нее при этом будут прописывать отдельной строкой.

В мэрии обсудили, как после реформы изменится сумма за вывоз ТКО, а также обсудили сам подход к рассчету выплат. Теперь платить за мусор будут не по квадратным метрам, как раньше, а с человека. то есть семья из пяти человек заплатит больше, чем пенсинер, который живет один.

Точную сумму, которую придется платить владимирцам, пока не называют. Ее определит департамент цен и тарифов. Однако по примерным подсчетам, сообщили представители регионального мусорного оператора, ежемесячно человек будет платить 110 рублей.