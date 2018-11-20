Александр Лобаков покинул пост вице-губернатора Владимирской области

СЕГОДНЯ 14:22 2018-11-20T14:24:12+03:00

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20 ноября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ об отставке руководителя аппарата главы региона Александра Лобакова. Вице-губернатор покинул свой пост по собственному желанию.

Александр Лобаков родился в 1967 году в Калининградской области. Окончил Ленинградское суворовское военное училище (1984 г.), Рижское высшее военно-политическое училище (1988 г.), Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (2005 г.).

В 1984 - 2005 годах проходил службу в Вооруженных силах России. С 2005 года - помощник, затем советник заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В 2009 году назначен первым заместителем руководителя аппарата губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области. С 2011 года - руководитель аппарата губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области. В администрации Владимирской области работал с 2013 года.