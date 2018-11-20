2018-11-20T14:17:21+03:00
Спорт

Владимирское предприятие стало официальным партнером клуба РПЛ

Арматурный завод "Гусар" подписал соглашение с московским "Динамо"
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Московский футбольный клуб "Динамо", выступающий Российской Премьер-лиге, подписал соглашение о сотрудничестве с арматурным заводом "Гусар". Предприятие получит право использовать фирменную символику команды. Кроме того, логотип завода появится на рекламных растяжках на стадионе "Динамо", будет использоваться в рекламных акциях команды.

Футбольный клуб "Динамо" - один из самых успешных клубов России, 11-кратный чемпион СССР, 5-кратный обладатель Кубка СССР, 4-кратный бронзовый призер чемпионата России, серебряный призер чемпионата России, обладатель Кубка России, финалист Кубка обладателей европейских кубков УЕФА.

Арматурный завод «Гусар» основан в 2002 году в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Основная сфера деятельности: производство и проектирование запорно-регулирующей арматуры и нефтегазового оборудования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пассажирки поезда вызвали владимирскую полицию, не поделив очередь в туалет
Ковровчанка украла из магазина три телефона и успела их продать
Социальные проездные во Владимире будут продавать с 20 числа месяца
Во Владимирской области за вывоз твердых бытовых отходов будут платить не за "квадраты", а за человека
Александр Лобаков покинул пост вице-губернатора Владимирской области
В Музее Хрусталя дадут концерт известные московские братья-музыканты
Опыт Владимирской области по проведению "Музыкальной экспедиции" могут перенять Карелия и Тверь
Во Владимирской области эпидпорог превышен среди подростков
Владимирцы и ивановцы потратили 30 миллионов бонусов от «Ростелекома»
В РЖД показали вагоны поезда для высокоскоростной магистрали, которая пройдет через Владимир
В Судогодском районе на пожаре погиб мужчина
Во Владимирской области - новый вице-губернатор по промышленности и экономической политике
В Судогодском районе на квадроцикле разбился помощник владимирского прокурора
Во Владимирской области освобожден от должности директор департамента развития предпринимательства
Кольчугинец украл в магазине алкоголь и убежал с телефоном друга
Владимир Сипягин провел внезапную инспекцию в Гусь-Хрустальном районе
«Ростелеком» пригласил участников «Звездной дорожки» и их тренеров на крупнейший международный турнир по фигурному катанию в России
Девушка из Владимира получила всероссийскую премию в номинации «Лучший работник киностудии или кинопроката»
Под Покровом столкнулись "КамАЗ" и "Рено"
Владимирец находил на улицах пьяных и грабил их
Владимирских водителей признали одними из самых быстрых в стране
В Коммунаре эвакуировали административное здание из-за подозрительного предмета
В Муромском районе нашли тело замерзшей женщины