Владимирское предприятие стало официальным партнером клуба РПЛ

СЕГОДНЯ 14:15 2018-11-20T14:17:21+03:00

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Московский футбольный клуб "Динамо", выступающий Российской Премьер-лиге, подписал соглашение о сотрудничестве с арматурным заводом "Гусар". Предприятие получит право использовать фирменную символику команды. Кроме того, логотип завода появится на рекламных растяжках на стадионе "Динамо", будет использоваться в рекламных акциях команды.

Футбольный клуб "Динамо" - один из самых успешных клубов России, 11-кратный чемпион СССР, 5-кратный обладатель Кубка СССР, 4-кратный бронзовый призер чемпионата России, серебряный призер чемпионата России, обладатель Кубка России, финалист Кубка обладателей европейских кубков УЕФА.

Арматурный завод «Гусар» основан в 2002 году в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Основная сфера деятельности: производство и проектирование запорно-регулирующей арматуры и нефтегазового оборудования.