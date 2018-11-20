2018-11-20T13:25:51+03:00
Общество

Опыт Владимирской области по проведению "Музыкальной экспедиции" могут перенять Карелия и Тверь

На культурной форуме в Санкт-Петербурге презентовали проект фестиваля
Алексей СУХОВ
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Опыт проведения уникального фестиваля-«путешественника» получил высокую оценку руководителей органов культуры и концертных организаций всей страны.

Напомним, проект реализуется во Владимирской области с 2014 года. В его рамках проводятся концерты звёзд классической музыки в достопримечательных и исторически значимых местах. По итогам 2017 года «Музыкальная экспедиция» удостоена премии ЦФО в сфере культуры, искусства и литературы.

В 2019 году опыт Владимирской области планирует перенять Республика Карелия, а в Тверской области «Музыкальная экспедиция» и просветительский проект Arzamas, посвящённый истории культуры, проведут не только концерты, но и организуют съёмки музыкальных видеороликов в заброшенных, нуждающихся в восстановлении и реставрации храмах.

«Сердцем» фестиваля по-прежнему остаётся его родина – Владимирская область, а его неизменным участником – Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Маркина, который является соавтором творческого проект

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