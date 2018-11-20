Во Владимирской области эпидпорог превышен среди подростков

СЕГОДНЯ 13:14 2018-11-20T13:16:33+03:00

Но грипп в регион пока не пришел

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На сегодняшний деньв регионе выявлено 8 010 человек болеют простудой, среди них – 5 225 детей. Эпидемический порог заболеваемости превышен среди людей старше 15 лет на 8,4%. Однако уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в области ниже эпидемического порога на 4,3%.

Во Владимире за медицинской помощью обратилось 2 710 человек, среди них – 1 741 ребенок.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, за прошедшую неделю обследовано 9 человек с клиническими проявлениями ОРВИ. По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (аденовирусная, парагрипп).

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено во Владимире – 75,4, в Муромском районе – 65,4, в Ковровском районе – 58, в Меленковском районе – 59,3.