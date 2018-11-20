2018-11-20T11:10:40+03:00
Общество

В РЖД показали вагоны поезда для высокоскоростной магистрали, которая пройдет через Владимир

Железную дорогу «Москва-Казань» через Владимирскую область начнут строить в 2019 году
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Высокоскоростная магистраль «Москва-Казань» станет первым проектом строительства таких дорог в России. Строительство планируется начать уже в 2019 году. Во Владимирской области она пройдет через Ковров, Владимир (через Суздальский район) и Петушки. Расстояние в 180 километров от Москвы до Владимира поезда по этой магистрали будут преодолевать за 55 минут. Скорость составит 360 километров в час.

На днях в ОАО «РЖД» представили концепт высокоскоростного поезда, который будет ходить по этой магистрали. Как сообщают РИА «Новости», поезд будет состоять из вагонов первого, бизнес и эконом-класса. Кресла первого класса будут светло-бежевыми и раскладывающимся практически до лежачего положения. Бизнес-класс будет напоминать таковой в самолетах - два красные кресла по два с каждой стороны прохода, с широкими удобными подлокотниками.

Кресла эконом-класса будут зелеными, без откидывающихся спинок и расположены неудобно - по два навстречу друг другу вокруг столика.

Участок ВСМ «Москва-Гороховец» должен быть построен к 2024 году.

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