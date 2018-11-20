2018-11-20T11:05:03+03:00
Происшествия

В Судогодском районе на пожаре погиб мужчина

Еще шесть человек спасли пожарные
Артём Черепанов
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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20 ноября в 4.16 в доме в поселке Воровского Судогодского района произошел пожар. Загорелась квартира на втором этаже многоквартирного дома. Пожарные приехали на место происшествия через две минуты. Огонь потушили за 25 минут. Из здания вывели шесть человек. Еще одного жильца дома спасти не удалось, его тело было найдено при разборе завалов.

Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь тушили 21 человек.

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