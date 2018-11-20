Во Владимирской области - новый вице-губернатор по промышленности и экономической политике

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-20T10:48:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации Владимирской области - новое назначение. Указом губернатора Владимира Сипягина от 19 ноября на должность заместителя губернатора по промышленности и экономической политике в статусе «исполняющего обязанности» назначен Максим Брусенцов. Он приступил к работе с 20 ноября. Максим Брусенцов - бизнесмен, окончивший Ярославский военный финансово-экономический институт, учредитель и руководитель нескольких предприятий в Москве.

В «команде Орловой» пост вице-губернатора по промышленности и экономической политике занимал Алексей Конышев, который ушел в отставку и начал работать в одной из структур «Газпрома» в начале ноября.