Во Владимирской области - новый вице-губернатор по промышленности и экономической политике
В администрации Владимирской области - новое назначение. Указом губернатора Владимира Сипягина от 19 ноября на должность заместителя губернатора по промышленности и экономической политике в статусе «исполняющего обязанности» назначен Максим Брусенцов. Он приступил к работе с 20 ноября. Максим Брусенцов - бизнесмен, окончивший Ярославский военный финансово-экономический институт, учредитель и руководитель нескольких предприятий в Москве.
В «команде Орловой» пост вице-губернатора по промышленности и экономической политике занимал Алексей Конышев, который ушел в отставку и начал работать в одной из структур «Газпрома» в начале ноября.