2018-11-20T10:14:09+03:00
Происшествия

В Судогодском районе на квадроцикле разбился помощник владимирского прокурора

Квадроцикл врезался в дерево
Алексей СУХОВ
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Информация о ДТП появилась изначально в социальных сетях. В группе "Подслушано автомобилистов/Владимир" соцсети "ВКонтакте" написали сообщение: "около 2 часов в Головино Судогодского района помощник прокурора Владимира разбился врезался в дерево на квадроцикле".

Сообщение оказалось правдивым. Правда ДТП произошло около полуночи. На 5 километре дороги "Веригино - Головино" квадроцикл CF-X8 съехал в кювет и врезался в дерево. Сейчас ДТП занимаются следователи Следственного комитета РФ по Владимирской области. Там уже завели уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как сообщили в Следкоме, на квадроцикле катались двое - помощник прокурора города Владимира по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и сотрудник УФСИН. Первый от удара об дерево разбился насмерть, второй госпитализирован, сейчас находится в больнице.

- Подробности могут появиться ближе к концу недели, - ссобщили в Следственном комитете. - Пока же мы выясняем подробности происшествия.

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