2018-11-20T10:09:16+03:00
Общество

Во Владимирской области освобожден от должности директор департамента развития предпринимательства

Наталья Короннова покинула свой пост 19 ноября
Алексей СУХОВ
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19 ноября 2018 года стало последним рабочим днем директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области Натальи Коронновой. Распоряжение об освобождении от замещаемой должности по её инициативе подписал глава региона Владимир Сипягин.

Наталья Короннова возглавила департамент предпринимательства 22 декабря 2017 года. Предыдущим местом ее работы был "Владимирский промышленный банк", где Наталья Короннова занимала должность руководителя службы внутреннего аудита.

Кто займет вакантное место, пока не сообщается.

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