Кольчугинец украл в магазине алкоголь и убежал с телефоном друга
Сумма ущерба составила 15 000 рублей
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Завершены расследования уголовных дел в отношении 20-летнего местного жителя, которого обвиняют по двум статьям "грабеж" и "присвоение или растрата".
Как сообщает пресс-служба УМВД, летом текущего года обвиняемый украл в магазине Кольчугина алгоколь и продукты. В это же время он попросил у своего 26-летнего знакомого телефон, чтобы позвонить. Но вместо звонка он убежал с телефоном. Сумма ущерба составила 15 000 рублей.
Полицейские задержали вора и телефон вернули владельцу.
В настоящее время материалы уголовных дел направлены в суд.