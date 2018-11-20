Кольчугинец украл в магазине алкоголь и убежал с телефоном друга

СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-20T10:06:41+03:00

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Завершены расследования уголовных дел в отношении 20-летнего местного жителя, которого обвиняют по двум статьям "грабеж" и "присвоение или растрата".

Как сообщает пресс-служба УМВД, летом текущего года обвиняемый украл в магазине Кольчугина алгоколь и продукты. В это же время он попросил у своего 26-летнего знакомого телефон, чтобы позвонить. Но вместо звонка он убежал с телефоном. Сумма ущерба составила 15 000 рублей.

Полицейские задержали вора и телефон вернули владельцу.

В настоящее время материалы уголовных дел направлены в суд.