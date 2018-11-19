Губернатор Владимирской области провел очередную внезапную инспекцию

СЕГОДНЯ 18:07 2018-11-19T18:08:44+03:00

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17 ноября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин побывал в Гусь-Хрустальном районе. При этом, глава региона не предупреждал о своем визите местные власти.

В связи с коммунальной аварией в Собинке, глава региона уделил особое внимание вопросам расселения аварийного жилья.

- Необходимо провести полную инвентаризацию аварийного жилого фонда в муниципальных образованиях, руководители территорий должны лично пройти по таким домам. Опыт Собинки послужит всем нам уроком и станет отправной точкой для решения этой застарелой проблемы региона, – заявил Владимир Сипягин.

Также Владимир Сипягин проверил ход реконструкции Детского оздоровительно-образовательного физкультурно-спортивного центра имени Паушкина.

В посёлке Красное Эхо губернатор побывал на строительной площадке Центра культурного развития. Его возведение началось весной этого года, сдача в эксплуатацию намечена уже на декабрь. На строительство и оснащение современного социального объекта направлено свыше 100 млн рублей в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области» региональной госпрограммы «Развитие культуры на 2014-2020 годы».