2018-11-19T18:08:44+03:00
Общество

Губернатор Владимирской области провел очередную внезапную инспекцию

Владимир Сипягин побывал в Гусь-Хрустальном
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

17 ноября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин побывал в Гусь-Хрустальном районе. При этом, глава региона не предупреждал о своем визите местные власти.

В связи с коммунальной аварией в Собинке, глава региона уделил особое внимание вопросам расселения аварийного жилья.

- Необходимо провести полную инвентаризацию аварийного жилого фонда в муниципальных образованиях, руководители территорий должны лично пройти по таким домам. Опыт Собинки послужит всем нам уроком и станет отправной точкой для решения этой застарелой проблемы региона, – заявил Владимир Сипягин.

Также Владимир Сипягин проверил ход реконструкции Детского оздоровительно-образовательного физкультурно-спортивного центра имени Паушкина.

В посёлке Красное Эхо губернатор побывал на строительной площадке Центра культурного развития. Его возведение началось весной этого года, сдача в эксплуатацию намечена уже на декабрь. На строительство и оснащение современного социального объекта направлено свыше 100 млн рублей в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области» региональной госпрограммы «Развитие культуры на 2014-2020 годы».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» пригласил участников «Звездной дорожки» и их тренеров на крупнейший международный турнир по фигурному катанию в России
Девушка из Владимира получила всероссийскую премию в номинации «Лучший работник киностудии или кинопроката»
Под Покровом столкнулись "КамАЗ" и "Рено"
Владимирец находил на улицах пьяных и грабил их
Владимир Сипягин освободил от должности директора департамента развития предпринимательства
Владимирских водителей признали одними из самых быстрых в стране
В Коммунаре эвакуировали административное здание из-за подозрительного предмета
В Муромском районе нашли тело замерзшей женщины
Т Плюс получила паспорт готовности к зиме
Во Владимире пройдет фестиваль счастливого родительства
Во Владимирском театре кукол выступит Вениамин Смехов
Алфию Мокшину уволили из владимирской Росгвардии
Владимирцев приглашают сдать тест по вопросам безопасности
Во Владимире стартует юношеское первенство России по тяжелой атлетике
Владимирцы привезли три медали с Кубка России по грэпплингу и грэпплинг-ги
«Ростелеком» рассказал владимирским студентам о правилах безопасности в Интернете
В Муроме 30-летний мужчина избил и ограбил двух пожилых женщин
Во Владимире поймали банду, занимавшуюся подделкой документов для нелегальных мигрантов
Владимирской молодежи помогут найти работу профессиональные психологи
Губернатор Владимирской области вошел в правительственную комиссию по региональному развитию
Владимирская таможня с начала года перехватила 167 тысяч единиц контрафактных товаров
Во Владимире сыграет ансамбль из пяти медных духовых инструментов
Владимирский биатлонист Слепов попал в основную сборную России
В Муроме работник кафе украл телефон у посетительницы
Во Владимирской области за выходные было 145 патрулирований на водоемах, где рыбаки уже сидели на тонком льду
В Коврове нашли бабушку, которая не помнит даже своей фамилии
В Камешкове наследникам придется платить долги по кредиту умершего
Во Владимирской области почтили память погибших в ДТП