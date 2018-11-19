Владимирец находил на улицах пьяных и грабил их

СЕГОДНЯ 16:58 2018-11-19T16:59:53+03:00

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По данным УМВД по Владимирской области, 24-летний владимирец вычислял на улицах города людей в нетрезвом состоянии и вытаскивал ценные вещи. Так, у одного мужчины фигурант украл барсетку с деньгами, а у другого - документы и телефон.

Ущерб превысил 8 000 рублей.

Сейчас полицейские проверяют, не причастен ли владимирец к аналогичным преступлениям. Он заключен под стражу, в отношении него возбуждено дело за кражу. Имущество возвращено владельцам.