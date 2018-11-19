Владимир Сипягин освободил от должности директора департамента развития предпринимательства

СЕГОДНЯ 16:46 2018-11-19T16:47:13+03:00

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19 ноября 2018 года – последний рабочий день директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области Натальи Коронновой. Распоряжение об освобождении от замещаемой должности по её инициативе подписал глава региона Владимир Сипягин.

Наталья Короннова возглавила департамент 22 декабря 2017 года. Предыдущим местом ее работы был "Владимирский промышленный банк", где Наталья Короннова занимала должность руководителя службы внутреннего аудита.

Кто займет вакантное место, пока не сообщается.