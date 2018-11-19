Владимирских водителей признали одними из самых быстрых в стране

СЕГОДНЯ 16:10 2018-11-19T16:11:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты "АльфаСтрахования" и компании Raxel Telematics, проанализировав манеру езды водителей из 172 городов России, подключившихся к программе "КаскоЭкономия", составили топ-60 городов с самыми быстрыми водителями России.

Владимирская область оказалась среди тех, кто любит "давить тапок в пол". У нас превышают разрешенный лимит скорости на протяжении 19,9 процента пути. Круче нас только водители из Смоленской (32,78%), Тверской (23,55%), Новгородской (23,01%) областях и республики Карелии (22,99%). Статистика по стране показывает, что около 85% пути водители проезжают без нарушений ПДД и 13-15% с нарушениями. Скорость превышается на протяжении 9-10% пути. Чаще всего это происходит в ночное время, так, например, с двух ночи до четырех часов утра доля пути с превышением скорости может достигать 80%.

Кстати, наши соседи из Иванова, о которых владимирцы слагают легенды, вообще не попали в топ, а водители из Московской и Нижегородской областей оказались ниже первых 50 мест. Там превышают скорость лишь на 6 процентах пути.