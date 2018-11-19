В Коммунаре эвакуировали административное здание из-за подозрительного предмета

СЕГОДНЯ 15:58 2018-11-19T16:00:20+03:00

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Утром 19 ноября около административного здания в Коммунаре местные жители обнаружили подозрительный предмет в картонной коробке, обмотанной скотчем. Предполагаемое взрывное устройство лежало прямо под окнами «Владупрадора», который располагается на Судогодском Шоссе д. 5.

Сотрудники сразу же вызвали полицию, которая подоспела совсем скоро, вместе со «скорой помощью», пожарными и кинологами. Территорию оцепили, запретив кому-либо приближаться.

Проведя необходимые экспертизы, полицейские выяснили, что предмет не представляет никакой опасности окружающим. В коробке лежал старый системный блок.