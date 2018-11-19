2018-11-19T14:11:35+03:00
Общество

Во Владимире пройдет фестиваль счастливого родительства

Жителей областного центра ждут в бывшем доме офицеров 25 ноября
Алексей СУХОВ
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Мамафест33 - это третий ежегодный фестиваль счастливого родительства.Вас ждут бесплатные семинары и мастер-классы специалистов самых востребованных детских и родительских тематик: врачи, психологи, консультанты по гв, фитнес-тренеры, а еще стилист, реабилитолог, слингоконсультант, юрист.

В день фестиваля будут работать 7 залов с мастер-классам, дегустациями, конкурсами, а так же: ярмарка ведущих детских развивающих центров города, душевный базар, где можно приобрести вещи ручной работы в подарок себе и близким, йога, танцы, фитнес «мама+малыш» и другие телесные практики. обеденная комната, безопасное пространство для детей, где самые маленькие могут поползать с игрушками, а детки постарше – поиграть с аниматорами, праздничная фотозона, фримаркет детских вещей.

Фестиваль пройдет 25 ноября с 9 до 18 часов в бывшем доме офицеров. Подробности можно узнать в официальной группе ВКонтакте.

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