Владимирцев приглашают сдать тест по вопросам безопасности

СЕГОДНЯ 13:25 2018-11-19T13:26:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Впервые Единый тест по безопасности «#ЖИТЬ» пройдет во Владимирском филиале Финуниверситета 20 ноября в 10.00.

Участниками могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Тест будет состоять из 25 вопросов, подготовленных организаторами и партнерами акции: Следственным управлением Следственного комитета РФ по Владимирской области, УМВД России по Владимирской области, Главным управлением МЧС России по Владимирской области, департаментом здравоохранения Владимирской области, МБУДО «Юношеская автомобильная школа», а также уполномоченным по правам ребенка во Владимирской области Геннадием Прохорычевым.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут организован в день проведения теста.