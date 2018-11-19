Во Владимире стартует юношеское первенство России по тяжелой атлетике
В открытии соревнований примет участие Губернатор Владимир Сипягин
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20 ноября во Владимире, во дворце спорта «Лидер» спорткомплекса «Торпедо», стартует первенство России по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. В открытии соревнований примет участие Губернатор Владимир Сипягин.
За призовые места в восьми весовых категориях среди юношей и девушек поборются более 300 сильнейших спортсменов России.
На сегодняшний день поступили заявки на участие от юных тяжелоатлетов из более чем 40 регионов страны.