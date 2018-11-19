Владимирцы привезли три медали с Кубка России по грэпплингу и грэпплинг-ги
В соревнованиях участвовали около 400 спортсменов из 50 регионов России.
фото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
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Кубок России по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» проходил в Москве 17-18 ноября. В общей сложности в соревнованиях участвовали около 400 спортсменов из 50 регионов России.
Дарья Николаева и Роман Ляменов, представлявшие Владимирскую область, привезли с соревнований две золотые и одну бронзовую медали.
Абсолютной чемпионкой среди женщин в обеих вышеназванных дисциплинах стала Дарья Николаева, выступавшая в весовой категории «+71 кг». У мужчин Роман Ляменов, выступавшей в весовой категории до 66 кг, занял третье место в дисциплине «грэпплинг-ги».