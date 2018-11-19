В Муроме 30-летний мужчина избил и ограбил двух пожилых женщин

СЕГОДНЯ 11:42 2018-11-19T11:43:06+03:00

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Мужчине уже вынесли приговор. Его признали виноным в разбое и грабеже.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, В ночь с 14 на 15 марта 30-летний мужчина напился и через балкон проник в одну из квартир на улице Красногвардейская города Мурома. Там мужчина напал на 70-летнюю женщину, стал бить ногами по голове, туловищу, рукам и ногам и требовал выдать ему 65 тысяч рублей. Женщина, несмотря на побои сумела обмануть негодяя. Она согласилась заплатить и сказала, что деньги находятся в соседней квартире. На лестничной площадке женщина подняла крик. Преступник с перепугу успел лишь сорвать с женщины золотые серьги, после чего скрылся. На следующий день мужчина, не успокоившись, пришел к знакомой пожилой женщине 79 лет. Ей он просто угрожал избиением и требовал хотя бы 50 тысяч. Однако в сумке он нашел лишь 200 рублей.

За все это мужчине дали 8 лет исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.