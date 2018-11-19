2018-11-19T11:22:04+03:00
Происшествия

Во Владимире поймали банду, занимавшуюся подделкой документов для нелегальных мигрантов

Они успели помочь пробраться в Россию девятерым
Алексей СУХОВ
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Во Владимире вынесли приговор главарю банды, занимавшейся подделкой документов для нелегальных мигрантов.

Как сообщила прокуратура 33 региона, банда состояла из 4 человек - одного жителя Владимира, двух граждан России и одного представителя Узбекистана. Участники организованной группы подделывали оттиски дата-штампов пограничных органов ФСБ России о пересечении государственной границы РФ в национальных паспортах и миграционных картах иностранных граждан. За это они получали от 4 до 6 тысяч рублей. С февраля по ноябрь 2017 года они успели помочь девятерым.

Организатор "бизнеса" вину признал полностью, в ходе предварительного следствия с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге, мужчине дали год и два месяца исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу. В отношении остальных участников организованной группы уголовные дела выделены в отдельное производство. Гражданина Узбекистана уже осудили, двоих россиян будут судить.

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