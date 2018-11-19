2018-11-19T11:12:09+03:00
Общество

Владимирской молодежи помогут найти работу профессиональные психологи

Во Владимире пройдет седьмой Фестиваль «Моя профессия»
Вероника ПАНИНА
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На фестивале будет работать несколько тематических площадок. На посвященной учебе будут представлены профессиональные образовательные учреждения Владимирской области. Узнать о рабочих местах и вакансиях от работодателей города Владимира можно будет на площадке по трудоустройству.

На площадке мастеров пройдут мастер-классы, а лучшие в своих профессиях поделятся историями своего профессионального успеха.

В психологической гостиной можно будет пройти профориентационное тестирование и получить консультации по выбору будущей специальности. Развить логику, эрудированность и находчивость можно будет на интеллектуальном ринге.

У всех желающих будет возможность попробовать себя в номинациях «Профессиональный портрет» и «Лучший работодатель по созданию условий для молодежи».

Фестиваль профессий пройдет 23 ноября с 11.00 до 15.00 во Владимирском техникуме экономики и права Владкоопсоюза, адрес: ул.Воровского, д.14.

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