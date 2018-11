Во Владимире сыграет ансамбль из пяти медных духовых инструментов

СЕГОДНЯ 11:01 2018-11-19T11:02:51+03:00

В Центре классической музыки выступит необычный ансамбль - брасс-квинтет. Это музыкальный ансамбль, состоящий из пяти медных духовых инструментов. Такой вид музыки был популярен во времена Возрождения, но потом почти забыт. Интерес к нему проснулся в середине 19 века. Современный брасс-квинтет, как правило, состоит из двух труб, валторны, тромбона (или эуфониума) и тубы (или бас-тромбона).

Брасс-ансамбль Городского духового оркестра в Центре классической музыки исполнит классические произведения, эстрадно-джазовые композиции и обработки современных песен в исполнении брасс-ансамбля. В программе:

Н. Римский-Корсаков. “Звонче жаворонка пенье”, “Полет шмеля”

Эдди Курт. “Палисандр”

Ф. Обрадорс. “Гоните лысых женихов”

Фаррелл Уильямс. “Get lucky”

M. Jackson. “Billie Jean”

Beyonce. "Crazy in love"

S. Wonder. "Superstition"

A-HA. "Take on me"

В концерте принимают участие: Татьяна Прокушкина (сопрано), Ансамбль ударных ВГСО, Ансамбль мажореток ГДО.

Начало концерта – 18:30.

Цена билета – 300 рублей, льготный – (дети, студенты, пенсионеры) – 200 рублей.

Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: ул. Большая Московская, 28