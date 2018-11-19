Во Владимире сыграет ансамбль из пяти медных духовых инструментов
В Центре классической музыки выступит необычный ансамбль - брасс-квинтет. Это музыкальный ансамбль, состоящий из пяти медных духовых инструментов. Такой вид музыки был популярен во времена Возрождения, но потом почти забыт. Интерес к нему проснулся в середине 19 века. Современный брасс-квинтет, как правило, состоит из двух труб, валторны, тромбона (или эуфониума) и тубы (или бас-тромбона).
Брасс-ансамбль Городского духового оркестра в Центре классической музыки исполнит классические произведения, эстрадно-джазовые композиции и обработки современных песен в исполнении брасс-ансамбля. В программе:
Н. Римский-Корсаков. “Звонче жаворонка пенье”, “Полет шмеля”
Эдди Курт. “Палисандр”
Ф. Обрадорс. “Гоните лысых женихов”
Фаррелл Уильямс. “Get lucky”
M. Jackson. “Billie Jean”
Beyonce. "Crazy in love"
S. Wonder. "Superstition"
A-HA. "Take on me"
В концерте принимают участие: Татьяна Прокушкина (сопрано), Ансамбль ударных ВГСО, Ансамбль мажореток ГДО.
Начало концерта – 18:30.
Цена билета – 300 рублей, льготный – (дети, студенты, пенсионеры) – 200 рублей.
Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: ул. Большая Московская, 28